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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09 | 30 Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09:30 (Di sabato 7 settembre 2019) Viabilità 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09 :20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE AL VIOLENTO TEMPORALE SULLA Roma TARQUINIA, PIOGGIA MOLTO INTENSA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’ALLACCIAMENTO ALL STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI SULLA CASSIA SI RALLENTA NEL VITERBESE TRA BOTTE E VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI A Roma RESTA CHIUSA PER FRANA L’SP49A POLENSE TRA CORCOLLE E CASTEL VERDE, TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO SU VIA DI LUNGHEZZA, CON RIENTRO SU VIA POLENSE DA VIA MASSA DI SAN GIULIANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA Roma NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEI TRENI A Roma PRENESTINA. I TRENI IN VIAGGIO ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 09:30: VIABILITÀ 7 SETTEMBRE 2019 ORE 09… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-09-2019 -

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