Via la revoca | il negoziato tra Atlantia e il governo sterza sulle tariffe

Ponte Morandi - Di Maio : “Siamo qui a commemorare vittime perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. AvViare revoca concessione” : “Siamo qui a commemorare queste vittime perché qualcuno che doveva mantenere in piedi questo Ponte non ha fatto il suo dovere“. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dopo la cerimonia a un anno dal crollo del Ponte Morandi a Genova. “Il nostro dovere – ha aggiunto – di fronte a tragedie come questa è di Avviare le procedure per la revoca della concessione” L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Siamo ...

Tmb Salario - Regione avVia procedura revoca Aia : Roma – La Regione Lazio ha avviato l’iter per la revoca dell’Aia per il Tmb Salario di Roma. “Accadeva un anno fa, la scoperta di un treno pieno di rifiuti, 750 tonnellate, parcheggiato per mesi a Romasmistamento sotto le finestre delle case senza che Ama informasse la citta’. Il 15 agosto invitai l’assessora Pinuccia Montanari davanti all’ingresso dell’impianto per solidarizzare con i tanti ...

Sciopero dei trasporti - no dei sindacati alla revoca : caos in vista su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi Viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Verona - la Lega chiede di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto SaViano : “Disprezza Salvini” : Il consigliere comunale ed esponente della Lega, Alberto Zelger, ha presentato una mozione per revocare la cittadinanza onoraria di Verona allo scrittore Roberto Saviano. La sua colpa principale, leggendo il testo del provvedimento, sembra essere quello di attaccare il ministro dell'Interno: "Ha più volte manifestato il suo disprezzo nei confronti di Matteo Salvini".