Venezia | precipita un ultraleggero | un morto carbonizzato e un ferito

(Di sabato 7 settembre 2019) Una persona è morta carbonizzata e una seconda è rimasta gravemente ferita nella caduta di un velivolo, avvenuta nel pomeriggio nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento (). Ilè stato trasportato in eliambulanza all’ospedale all’Angelo di Mestre. L’aereo è caduto in un campo di granturco nella zona Bevazzana, a Bibione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portogruaro, con l’elicottero del Corpo, oltre al 118. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle ore 14:50. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’aereo si è incendiato subito dopo aver toccato il suolo. L’incendio è stato spento dalle squadre dei pompieri. Ilè stato assistito dal personale del Suem 118. Gli accertamenti sull’episodio sono ancora in corso. L'articoloun: un ...

