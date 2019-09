Venezia | Leone d’oro a «Joker» Premio della giuria a Polanski Marinelli miglior attore

Mostra del Cinema di Venezia - i vincitori : Leone d’oro a ‘Joker’ - Gran Premio giuria al ‘J’accuse’ di Polanski. Premiati anche Marinelli e Maresco : Leone d’oro a Joker, Gran Premio della giuria al J’accuse di Polanski, Coppa Volpi a Luca Marinelli e Premio Speciale a Franco Maresco. Il variopinto palmares di Venezia 76 mette d’accordo un po’ tutti senza troppe rivoluzioni dell’ultimo minuto. Decimo Leone d’oro della storia ad una produzione statunitense (qui è una big, la Warner Bros.) per il film più cinecomic mai apparso a Venezia. anche il Lido insomma si piega ai supereroi (il Joker è ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a parimerito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia una volta il premio al miglior interprete con The ...

Mostra del Cinema di Venezia - tutti i candidati alla vittoria del Leone d’oro. E il giurato Virzì disegna la giuria : Il J’Accuse di Polanski, Joker, Martin Eden o l’assoluta sorpresa Babyteeth. Noi il nostro podio allargato di Venezia 76 ce l’abbiamo già. Ma dalla giuria presieduta, non senza polemiche, da Lucrecia Martel non sono trapelati ancora nitidi squilli di palmares. Segno che tra i titoli in Concorso non brilla un vero e proprio capolavoro come accadde l’anno scorso per Roma di Cuaron o nel 2017 per La forma dell’acqua di Guillermo del Toro. E ad ogni ...

Mostra del Cinema di Venezia - ecco Babyteeth opera prima che merita il Leone d’oro : Il senso di Milla per la vita. Se siamo usciti piangendo come fontane, dopo aver riso per tre quarti di film, non è colpa nostra. Babyteeth, opera prima della regista australiana Shannon Murphy, in Concorso a Venezia 76, è uno di quei film che prova a Mostrarti la morte colorandoti la rappresentazione della vita. E ci riesce benissimo. Alla stazione, in attesa del treno per andare a scuola, l’adolescente Milla (Eliza Scanlen, la Amma di Sharp ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Leone d’oro a Venezia - dalla Coppa Mussolini ad oggi : storia del premio più ambito : Perché alla Mostra Internazionale cinematografica di Venezia il massimo riconoscimento assegnato alle pellicole in gara raffigura unLeone alato? Dalle origini della Repubblica Serenissima ad oggi, passando per il fascismo e Mussolini, storia di uno dei premi più ambiti dal mondo del cinema e non solo.Continua a leggere

Mostra del Cinema di Venezia - Leone d’oro alla Carriera a Julie Andrews. Premiata da Guadagnino : “Specialista nell’arte della vita” : Non solo Mary Poppins o Maria Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente. Ma “una Carriera straordinaria che ha saputo ammirevolmente conciliare il successo popolare e le ambizioni artistiche senza mai scendere a facili compromessi”. Così recita la motivazione del presidente della Biennale Paolo Baratta e del direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera per il Leone d’oro alla Carriera a Julie Andrews, volto popolare ...

A Venezia Polanski è da Leone d'oro e chissà se Lucrecia Martel se ne accorgerà : Servizi segreti, nella Francia di fine Ottocento. Chi apre la corrispondenza dei sospettati trafficando a secco, e chi la apre in umido, con il vapore. Le cameriere consegnano il contenuto dei cestini della carta, un addetto mette insieme i pezzi strappati. I fondi non registrati nel bilancio stanno

Mostra del cinema di Venezia - un commosso Pedro Almodòvar riceve il Leone d’Oro alla Carriera : “In Italia mi sento a casa. E alla Mostra del cinema di Venezia devo la scoperta del mio cinema. Pertanto grazie a tutti voi!”. Così un commosso Pedro Almodòvar riceve il suo Leone d’Oro alla Carriera, entrando in quel che lui considera “l’olimpo del cinema”. Come da copione scritto, l’annunciato ma mai realizzato vincitore di Cannes 2019 approda a Venezia da trionfatore, di Carriera, però. Archiviate domande scomode (“è un risarcimento a ...

Pedro Almodovar : "Il Leone d'oro alla carriera è un risarcimento. La prima volta a Venezia mi giudicarono 'osceno'" : Ha i capelli bianchi, veste in elegante tailleur, Pedro Almodovar oggi è quel regista amatissimo e affermato che conosciamo, ma non dimentica il passato: “31 anni fa qui a Venezia ho avuto il mio battesimo, selezionato con L’indiscreto fascino del peccato. Piacque al presidente di giuria Sergio Leone e alla giurata Lina Wertmuller ma non vinse nulla, giudicato ‘osceno’ dal festival diretto da Gianluigi Rondi. Mi ...