Venezia in barca | alla scoperta delle isole meno note della laguna

'ZeroZeroZero' - la serie Sky sul narcotraffico - sbarca in Laguna per Venezia 76^ : Dopo "Gomorra", si replica con ZeroZeroZero, la nuova serie televisiva siglata da Stefano Sollima e tratta dal libro-inchiesta di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky nel 2020 per raccontare il viaggio della cocaina dal Messico fino alle basi della 'Ndrangheta in Calabria. "La sfida di questo lavoro è stata quella di dire con le immagini quanto il testo di Roberto Saviano documenta mantenendo le intenzioni iniziali - ha affermato Sollima, ...

Le influencer sbarcano sul red carpet del Festival di Venezia e conquistano la scena : Il Festival del Cinema di Venezia sta diventando sempre più protagonista dei social. Il merito? Le influencer italiane che stanno calcando il red carpet nelle ultime ore. Negli ultimi giorni al Lido sono, infatti, arrivate le star dei social network, modelle da milioni di follower che hanno catalizzato l'attenzione di pubblico, fotografi e stampa. Da Paola Turani a Ludovica Pagani senza dimenticare Giulia De Lellis e Taylor Mega, le ...

Vanity Fair Stage è sbarcato per la prima volta al Lido di Venezia : Vanity Fair Stage è sbarcato per la prima volta al Lido di Venezia, nella Campari Lounge, inserendosi all'interno del palinsesto di incontri previsti da Campari presso l'esclusiva location: qui il vicedirettore di Vanity Fair Malcom Pagani ha incontrato e intervistato alcuni personaggi del cinema italiano. Quella tra Campari e il cinema è una storia senza tempo, che si rinnova anno dopo anno sul prestigioso red carpet del Lido di Venezia. Anche ...

Candice Swanepoel sbarca a Venezia e rompe tutti gli schemi sul red carpet : Per stupire a Venezia non basta esagerare. Non è sempre l’abito più luccicante, il più maestoso, il più stravagante ad attirare l’attenzione alla Mostra del Cinema, ma anche quello più “fuori luogo”. Lo sa bene l’angelo di Victoria’s Secret Candice Swanepoel che ha sfilato sul red carpet con un outfit fuori dagli schemi, firmato dalla casa di moda italiana Etro. La ...

A Venezia sbarca anche Scarlett Johansson : «I film a volte sono un destino» : Non li ha fermati niente: il poco sonno, il caldo infernale, la possibilità di non riuscire realmente a vedere i loro beniamini. Decine di fan sono assiepati, fin dalle prime ore di questa...

Mostra del Cinema Venezia - Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di ‘Irreversible’ - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible'Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fan in delirio - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fanBrad Pitt, protagonista del film in gara alla 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ‘Ad Astra’, sbarca al Lido nel giorno della presentazione del film diretto dal James Gray. L’attore al suo arrivo si è fermato a salutare i fan che lo attendevano da tutta la mattina, senza negare autografi e selfie.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

'Ad Astra' - epopea nel cosmo - di Brad Pitt sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia : "Ad Astra", film in concorso alla 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, diretto da James Gray, in cui Brad Pitt è interprete e produttore, è tra i titoli di spicco della seconda giornata del Festival Veneziano aggiudicandosi applausi convinti da parte del pubblico fin dalle prime proiezioni del 29 agosto. Il divo americano, che si è presentato al Lido di Venezia sfoggiando uno stile particolarmente sobrio in jeans, maglietta e ...