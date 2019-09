Venezia cala il Joker | il Leone d’oro va al film di Todd Phillips

Venezia cala il Joker : suo il Leone d?Oro - Luca Marinelli miglior attore - premio speciale a Franco Maresco : Venezia Trionfa il cinema americano a Venezia: Joker, il potente film di Todd Phillips interpretato da uno straziante Joaquin Phoenix, vince il Leone d?Oro della 76ma Mostra. Lo ha ritirato il...

Venezia - archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte sul Canal Grande : Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, costato 11,6 milioni di euro a fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto ...

Il Festival del Cinema di Venezia fa il pieno di star e l'Italia cala il tris : ROMA - «La condizione femminile nelle società del mondo, la ricostruzione minuziosa della storia per riflettere sul presente e il Cinema della realtà senza fughe...