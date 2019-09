Venezia | alla Mostra del Cinema attivisti contro il riscaldamento globale occupano il red

'Boia - Maschere e Segreti' mette i brividi alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Che cosa faceva precipitare nel baratro della più cupa paura gli italiani di qualche decennio fa? Ce lo racconta nel suo documentario Boia, Maschere e Segreti: l'Horror Italiano degli Anni Sessanta il critico Cinematografico e conduttore della trasmissione di Rairadio3 Hollywood Party, Steve della Casa, che ha presentato il film il 5 settembre nella sezione "Venezia Classici" della 76^ Mostra del Cinema. Si tratta di un lavoro sapiente ed ...

Roger Waters alla Mostra di Venezia per presentare Us + Them : “Grazie a Dio Salvini se ne è andato” : Entra senza alcuna presentazione Roger Waters: “Buongiorno, sono molto felice di essere qui”. Bastano poche parole in italiano (“tutto quello che so dire”) al genio ex Pink Floyd per incantare ogni sguardo nella sala gremita della conferenza stampa Veneziana. Waters è alla Mostra fuori concorso con Us + Them, il film dell’omonimo e straordinario tour che ha codiretto con l’americano Sean Evens, un “film necessario perché quel tour di concerti ha ...

Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard : Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia, selfie dalla laguna sui social e c'è chi ironizza: 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard

Mostra del Cinema di Venezia - tutti i candidati alla vittoria del Leone d’oro. E il giurato Virzì disegna la giuria : Il J’Accuse di Polanski, Joker, Martin Eden o l’assoluta sorpresa Babyteeth. Noi il nostro podio allargato di Venezia 76 ce l’abbiamo già. Ma dalla giuria presieduta, non senza polemiche, da Lucrecia Martel non sono trapelati ancora nitidi squilli di palmares. Segno che tra i titoli in Concorso non brilla un vero e proprio capolavoro come accadde l’anno scorso per Roma di Cuaron o nel 2017 per La forma dell’acqua di Guillermo del Toro. E ad ogni ...

Mostra del Cinema di Venezia - A Herdade film convincente e coinvolgente che ricorda alla lontana Il Gigante : Di film portoghesi siamo a digiuno da sempre. Se non fosse stato per le meteore tipicamente festivaliere di Manoel De Oliveira, Joao Cesar Monteiro, e di recente Pedro Costa e Miguel Gomes, non sapremmo praticamente nulla della cultura Cinematografica di questo paese. Una specie di casella vuota tra Spagna e Stati Uniti. Per riparare ad una assurda lacuna ecco che a Venezia 76, in Concorso, arriva A Herdade (in italiano La Tenuta). Non il ...

Incidente sexy per Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia : Incidente sexy per Chiara Ferragni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia prima della proiezione in anteprima del documentario Chiara Ferragni - Unposted. Il 4 settembre è stato il giorno di Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia. Uno stuolo di fotografi sul red carpet come non si vedeva da tantissimi anni ha atteso l'influencer e suo marito per la prima del documentario Chiara Ferragni – Unposted. L'influencer ...

Il viaggio della Costituzione nelle carceri approda alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Il film s'intitola "viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri" e, con la regia di Fabio Cavalli in una produzione Clipper Media con Rai Cinema, si ispira alla visita compiuta nel 2018 da sette giudici costituzionali in sette istituti penitenziari italiani. Un lavoro che è stato presentato lo scorso 5 giugno in anteprima nella Sala Sinopoli al Parco della Musica di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio ...

Intervista a Melania Dalla Costa - protagonista del cortometraggio “I Sogni Sospesi” presentato a Venezia 76 : I Sogni Sospesi a Venezia 76, Intervista alla protagonista Melania Dalla Costa Ieri pomeriggio, presso lo spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, Melania Dalla Costa ha presentato ...

A Venezia Tim Robbins - il teatro in carcere per tornare alla vita : Si intitola "45 Seconds of Laughter" il film che l'attore e regista americano Tim Robbins ha presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, e racconta l'esperienza della "Actor's Gang", il gruppo teatrale da lui diretto e fondato nel 1981 in un carcere americano. Il progetto nacque quando Robbins studiava teatro a Ucla: "Ci rendemmo conto allora della necessità di aiutare le persone a ritornare nella vita sociale, una volta usciti dal ...

Francesca Archibugi con 'Vivere' porta il tema famiglia alla Mostra del Cinema di Venezia : "La famiglia non è un mezzo di controllo sociale, a mio modo di vedere è una necessità psichica dell'individuo per costruire un rapporto con la collettività". Lo ha dichiarato Francesca Archibugi in una delle molte interviste rilasciate al Lido di Venezia per la presentazione del suo ultimo lavoro "Vivere", film presente fuori concorso alla Mostra del Cinema 2019. La pellicola è stata applaudita riscuotendo un notevole interesse da parte di ...

Spacchi e scollature sexy per Elettra Lamborghini alla Mostra di Venezia : Abito super glamour decisamente hot per Elettra Lamborghini che ha scelto un long dress azzurro con Spacchi e scollature provocanti per scatenare i flash dei fotografi durante il red carpet del film “The King” presentato ieri sera durante la 76esima Mostra del Cinema di Venezia

Leone d’oro a Venezia - dalla Coppa Mussolini ad oggi : storia del premio più ambito : Perché alla Mostra Internazionale cinematografica di Venezia il massimo riconoscimento assegnato alle pellicole in gara raffigura unLeone alato? Dalle origini della Repubblica Serenissima ad oggi, passando per il fascismo e Mussolini, storia di uno dei premi più ambiti dal mondo del cinema e non solo.Continua a leggere