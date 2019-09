Venezia 76 | il testo integrale del discorso di chiusura della madrina Alessandra

Fonte : spettacoloitaliano

(Di domenica 8 settembre 2019) Ilfinaledi76Mastronardi «Il cinema è condivisione, evoluzione, connessione, con noi e fra di noi» L’aveva annunciato nella mia precedente intervista.breve, diverso dal primo.Mastronardi ha emozionato ancora il pubblico di76 con il suofinale e di ringraziamento verso la Mostra del Cinema che le ha dato l’onore di condurre la serata inaugurale e la serata finale. Io devo ammetterlo, ve lo devo ammettere. Non avrei mai immaginato che questa sarebbe stata ...

archinet10 : Tempi interessanti a Venezia = Interesting times in Venice / testo di Sara Banti: Banti, Sara Tempi interessanti a… - eleocrupi : RT @Fiume1919: Vista del confine italiano sull'ex Litorale Austriaco, la nostra Venezia Giulia, secondo il testo del Patto di Londra. Fiume… - GIOVANNIDEFEO8 : RT @LuigiBrugnaro: Al Lido di #Venezia per la presentazione del #Videocatechismo della Chiesa Cattolica. ?? Un’opera multimediale che per l… -