Valerio Staffelli Ho rischiato morso velenoso? Spaventato da ragno e scopre

Rebecca - la figlia di Valerio Staffelli è sbocciata ed è una bomba sexy : “Da togliere il fiato” : Lei si chiama Rebecca Staffelli ed è la splendida figlia di Valerio, il celebre inviato di Striscia la notizia deputato a consegnare a chi se lo merita l’ancor più celebre Tapiro d’oro (nel corso della sua carriera gli è capitato di essere anche quasi investito da Gabriel Garko), il premio-parodia-presa in giro che è diventato uno dei simboli del tg satirico di Canale 5. È fidanzata con l’ex Uomini e donne Alessandro Basile, di ben quattordici ...

Valerio Staffelli festeggia 25 anni di matrimonio con Matilde Zarcone : Valerio Staffelli si commuove parlando con il settimanale “Chi” della moglie Matilde Zarcone, infatti hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso – spiega – Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”. La coppia ha due figli, Riccardo e Rebecca. “Ma che auguri e congratulazioni – prosegue dopo la cerimonia con cui ha rinnovato i voti matrimoniali con la moglie – Se ...

Chi è Matilde Zarcone - la moglie di Valerio Staffelli : A ben 25 anni distanza dal primo matrimonio, Matilde Zarcone e Valerio Staffelli si sono sposati per la seconda volta. Ma chi è la bella donna che ha conquistato il cuore dell’inviato di Striscia la Notizia? Di lei si sanno poche cose, fatta eccezione per il suo passato televisivo. La Zarcone, infatti, è nota soprattutto per aver rivestito il ruolo di valletta nel programma Buona Domenica, ai tempi della conduzione di Marco Columbro e ...

