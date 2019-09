US Open – Berrettini lotta ma non basta | Nadal raggiunge Medvedev in finale | allo

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Niente da fare per l’azzurro al cospetto di, che riesce a staccare il pass per lacon il risultato di 7-6, 6-4, 6-1 Si ferma in semila corsa di Matteoagli US, ma l’azzurro non ha davvero nulla da rimproverarsi al termine di un torneo pazzesco, giocato sempre alla grande. Lapresse Sfuma ladell’ultimo slam della stagione per il 23enne romano, steso senza problemi da Rafa, davvero ingiocabile nella notte italiana. Lo spagnolo si impone con il risultato di 7-6 (6) 6-4 6-1 dopo due ore e trentotto minuti di gioco staccando così il pass per ladove troverà il russo Daniil, abile a battere anche lui in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov. Peradesso l’obiettivo è la qualificazione al Masters di Londra, si qualificano i primi otto ma ci sono ancora i tornei in Asia per strappare una ...

