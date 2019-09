Uragano Dorian | catastrofica fuoriuscita di petrolio a Grand Bahama | gigantesca chiazza

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Tra i tantissimi danni provocati dall’alles, per non parlare delle vittime, per le quali si teme un bilancio catastrofico, con interi quartieri rasi al suolo dalle inondazioni e dai forti venti, ci sono anche quelli ambientali. La tempesta, infatti, ha provocato unadisull’isola didopo aver distrutto la parte superiore di 5 cisterne. “Secondo le informazioni che abbiamo al momento, le coperture di 5 cisterne sono state distrutte. Non sappiamo se sono state trasportate via dal vento o se sono cadute dentro le cisterne”, ha dichiarato Equinor ASA, compagnia norvegese proprietaria delle strutture. Le cisterne possono contenere 6,75 milioni di barili, quasi 1 milione di tonnellate. Equinor ha affermato che un sorvolo ha dimostrato che ilè penetrato nel suolo ma che non ha raggiunto il mare. Ma ora le immagini ...

