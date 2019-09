Uomini e Donne Ursula Bennardo | ' io e Sossio ci sentiamo già sposati' | Trono Over

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione 6 settembre : Sara dubita di Francesco : Si è tenuta ieri 6 settembre la seconda registrazione stagionale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti in studio i tronisti Sara Tozzi, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli che hanno iniziato a conoscere meglio i corteggiatori e le corteggiatrici in precedenza scesi dalle scale. Tra di loro, è stata confermata la partecipazione di Javier Martinez, già noto come single di Temptation Island dove si è ...

Uomini e Donne anticipazioni : corteggiatore smascherato - Maria sconvolta per Sara : anticipazioni Uomini e Donne, nella seconda puntata verrà già smascherato un corteggiatore Prepariamoci a una stagione di Uomini e Donne ricca di scintille. Le anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione del 6 settembre infatti vedono un corteggiatore già smascherato, ma è una delle troniste ad aver sconvolto la padrona di casa! Procediamo con ordine. Le […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: corteggiatore smascherato, Maria ...

Registrazione Uomini e Donne : Alessandro infastidisce Giulio Raselli : Alessandro di UeD interessato a una corteggiatrice di Giulio, che s’infastidisce Oggi c’è stata la seconda Registrazione di Uomini e Donne. E in questa circostanza i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino hanno già iniziato a battibeccare. Il motivo? Entrambi sono stati colpiti dalla stessa corteggiatrice. Difatti Alessandro Zarino, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ha mostrato interesse per una corteggiatrice ...

Uomini e Donne gossip - Eleonora e Oscar : critiche sulla crisi - la risposta : Eleonora e Oscar news, la coppia risponde alle critiche sulla loro crisi: il gossip di Uomini e Donne Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno ancora insieme o non stanno più insieme? La coppia di Uomini e Donne ha riempito le pagine del gossip nelle ultime settimane annunciando di essere in crisi. Si sono dimenticati, però, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Eleonora e Oscar: critiche sulla crisi, la risposta proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne : Sara avvistata in compagnia di Javier - tentatore di Ilaria (RUMORS) : La stagione televisiva di Uomini e Donne inizierà ufficialmente lunedì 16 settembre alle ore 14:45. Nel frattempo, è già stata effettuata la 1^ registrazione del Trono Classico e oggi 6 settembre ha avuto luogo la seconda, dedicata alle prime esterne dei tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi e Alessandro Zarino. I nomi dei corteggiatori che tenteranno di conquistare il cuore dei quattro protagonisti sono ancora top secret, ...

Gianni Sperti ingrassato prima di Uomini e donne - i fan sui social : 'È irriconoscibile' : Gianni Sperti è pronto per l'atteso ritorno in televisione a Uomini e donne, dove anche quest'anno vestirà i panni di opinionista al fianco della confermatissima Tina Cipollari. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over che vedremo in onda dal 16 settembre su Canale 5 ma nel frattempo in queste ore sta facendo molto discutere una foto apparsa su un settimanale che riguarda proprio Gianni, ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Questa è la mia Venezia". Il video-bomba sui tronisti di Maria : Qualche ora fa l'ex tronista di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi, Luigi Mastroianni, ha condiviso con i suoi follower un video nel quale suo fratello, affetto da sindrome di down, più volte apparso anche in studio, suona il flauto. Il filmato, dolcissimo, ha però scatena

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni alimenta le polemiche sul Festival : "Questo è il mio red carpet" : L'ex tronista su Instagram lancia una frecciatina ai tanti volti noti di Uomini e Donne presenti a Venezia.

Uomini e Donne news Nilufar dopo Venezia : “Imbarazzata e sorprese” : Festival di Venezia, Nilufar di Uomini e Donne racconta la sua esperienza e parla di incredibili sorprese Nilufar Addati ha confessato di aver realizzato uno dei sogni più grandi della sua vita: sfilare sul red carpet del Festival di Venezia. Un’emozione enorme, che non ha mai provato in vita sua, e che le ha permesso […] L'articolo Uomini e Donne news Nilufar dopo Venezia: “Imbarazzata e sorprese” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - tronisti : “Il Festival di Venezia? Un’opportunità!” : Festival di Venezia: ex tronisti di Uomini e Donne difendono la loro partecipazione Uomini e Donne deve ancora cominciare, ma i suoi protagonisti sono già al centro di numerose polemiche. La loro presenza al Festival del Cinema di Venezia non è piaciuta agli utenti del web, visto che non fanno parte del mondo del cinema. Ma i tronisti non ci stanno e sui social arriva la loro replica. Il primo è stato Andrea Cerioli che sul suo profilo ...

Gossip Uomini e Donne - Luigi Mastroianni deluso : il duro sfogo : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne criticato: il suo post non piace Giorni fa è iniziato il Festival del Cinema di Venezia. E sul red carpet della manifestazione cinematografica hanno sfilato diversi personaggi provenienti da Temptation Island, Uomini e Donne, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente la loro presenza lì ha fatto nascere diverse polemiche sui social, e non solo. A tal proposito anche Luigi Mastroianni ha voluto dire la sua forse ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni finisce nelle polemiche : la sua risposta : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni finisce nella polemica. Ecco che cosa è successo e la sua risposta Ieri sera, l’ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro delle critiche. Il motivo? Luigi Mastroianni ha postato un video con protagonista suo fratello ma ciò che non sono piaciute sono state le sue parole. Tantissimi […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi Mastroianni finisce nelle polemiche: la sua risposta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella sul red carpet di Venezia : "Noi più degli attori hollywoodiani" : La coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, l'ex corteggiatore replica alle critiche.

Uomini e Donne : Claudia Dionigi si prende gioco di Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne preso in giro da Claudia Dionigi: ecco perchè Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi formano una delle coppie più amate dai fan del Trono Classico di Uomini e Donne. E il loro amore pare essere molto forte, tanto da indurre a far pensare ai loro supporter che potrebbero rimanere insieme per tanto tempo. Il rapporto di Claudia e Lorenzo però è anche molto scherzoso: spesso e volentieri si prendono in giro, come è ...