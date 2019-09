Unomattina | il nuovo inizio su Rai1 dal 9 settembre | con Valentina Bisti e Roberto Poletti

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) La mattina di lunedì 9inizia su Rai 1 l'edizione di2019/2020. Quest'anno ad accompagnare il risveglio degli italiani per andare al lavoro o a scuola sarà il tandem di conduttori formato dae da. In studio, le ultime notizie provenienti dal Web saranno fornite e illustrate da Antonia Varini, mentre la regia è a cura di Maria Cristina Bordin. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:45 alle ore 10:30. A seguire la programmazione del primo canale Rai proseguirà con la messa in onda di Storie Italiane con Eleonora Daniele. Un programma storico della televisione pubblica Anche nel corso di questa stagione "" proporrà discussioni, interviste e approfondimenti su temi di attualità, politica, economia, programmazione televisiva, viaggi, cucina, società e costume. Realizzato in collaborazione ...

see_lallero : 'Che ne dite di stemperare ulteriormente la tensione?' Io direi di stemperare i tempi. C'è (di nuovo) Peppino di Ca… - Valedance11 : RT @Unomattina: Ieri il giuramento del nuovo Governo con la presentazione di 21 Ministri, tra i quali 7 donne in posizioni chiave: questa l… - franco_sala : RT @Unomattina: Ieri il giuramento del nuovo Governo con la presentazione di 21 Ministri, tra i quali 7 donne in posizioni chiave: questa l… -