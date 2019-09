Un salto temporale nel trailer di Grey’s Anatomy 16 | costretto a fare spoiler su Meredith

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un nuovo salto temporale - addii e nuovi protagonisti : La dodicesima stagione si aprirà con un salto temporale che vedrà l'uscita di scena di alcuni amati protagonisti ma anche l'arrivo di tanti nuovi personaggi.

Un salto temporale in Lucifer 5 su Netflix? L’ultima stagione tra un episodio musicale e il ritorno di Eve : Gli Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno le idee chiare su Lucifer 5 e su come si concluderà la storia del diavolo interpretato da Tom Ellis. Con la quarta stagione approdata su Netflix, la serie è rinata, dando un tocco di freschezza e originalità. Rinnovata per il quinto e ultimo capitolo, Lucifer 5 avrà 16 episodi per chiudere degnamente la storia. Intervistati da TV Insider, il duo di showrunners ha parlato di ciò che potremo ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Emilia e Alfonso ritornano dopo un salto temporale di 5 anni : Finalmente dopo tante supposizioni, arriva la conferma ufficiale. La nuova stagione della soap opera spagnola “Il Segreto”, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Sandra Cervera e Fernando Coronado, che ancora una volta torneranno a rivestire i panni di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda. I genitori di Maria Castaneda non sono più presenti nelle trame da circa un anno, dato che sono fuggiti da Puente Viejo per non finire in ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 su Netflix aprirà con un salto temporale per una missione di salvataggio : Dopo aver preso piena coscienza dei suoi poteri di strega, cosa accadrà a Sabrina Spellman ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 su Netflix? Avrà la forza necessaria per sconfiggere il Signore Oscuro? Il produttore esecutivo Roberto Aguirre-Sacasa ha svelato a TV Insider qualche anticipazioni sull'attesa terza stagione. Cominciamo col dire che Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 inizierà con un salto temporale. Un mese dopo gli ...

Il Segreto spoiler Spagna : nuovi arrivi dopo un salto temporale - tra cui Manuel Regueiro : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno oltre 3 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda in Spagna rivelano l'arrivo di 16 nuovi personaggi in occasione di un salto temporale di ben 5 anni che coinciderà con l'inizio della dodicesima stagione che dal 2011 continua a mietere successi sia su Antena 3 che in ...

