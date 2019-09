Un attacco hacker prende di mira iOS | Android e Windows

Un attacco hacker prende di mira iPhone - Android e Windows : Nei giorni scorsi il team di Google ha rivelato che gli iPhone sono esposti ad un pericoloso attacco hacker ma pare che anche i dispositivi Android e Windows siano stati presi di mira in una campagna che ha cercato di infettarli in Cina. Stando a quanto rivelato da fonti anonime, per tale attacco sono stati […] L'articolo Un attacco hacker prende di mira iPhone, Android e Windows proviene da TuttoAndroid.

attacco hacker al fumetto più nerd del web : Randall Munroe è la prova che gli indie moderni possono avere successo anche partendo da un webcomic disegnato con stile minimalista come Xkcd. Come? Che domande, tutto merito della scienza Se vi collegate in questi giorni, venite accolti dal messaggio “503 Service Unavailable”. Il servizio non è disponibile. È il forum di Xkcd, il webcomic che rappresenta la parte più nerd e geek della rete, oscurato online a causa di un Attacco hacker che ha ...

Il profilo Instagram di Birra Ichnusa sotto attacco hacker : (fonte: twitter Birra Ichnusa) Il profilo Instagram ufficiale della Birra Ichnusa è stato hackerato modificando il contenuto ed eliminando tutte le foto della Birra sarda. Immediate e numerose sono state le segnalazioni dei fan che hanno denunciato la violazione informatica ai danni dell’azienda da parte di un hacker (forse un gruppo di hacker), che pare essere di origine turca. Sul profilo sottratto sono sparite tutte le foto della Birra ...

Bce - attacco hacker al sito Bird : Roma, 16 ago. (AdnKronos) – attacco hackeral sito web della Bce utilizzato dalle banche per preparare i rapporti statistici e di vigilanza, Bird. Secondo una nota dell’istituto – nel corso dei lavori di manutenzione – è stata rilevata l’intrusione di soggetti non autorizzati nel sito esterno ‘Banks integrated reporting dictionary’ in seguito alla quale ieri l’Eurotower ha sospeso la pagina ...

Ci sono 200 milioni di dispositivi Iot a rischio attacco hacker : I ricercatori della società di cybersecurity Armis hanno individuato 11 vulnerabilità presenti in uno dei sistemi operativi più popolari, installato su oltre 2 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, WxWorks, ma scarsamente conosciuto poiché è opera su apparecchiature come le attrezzature mediche, i controller degli ascensori o i modem satellitari. Questo lo rende molto popolare nel campo della tecnologia internet of things e per i prodotti ...

attacco hacker via pec : attenzione alle false mail dell’Inps : (foto: Stefano Guidi/LightRocket via Getty Images) È in atto una truffa che sfrutta la posta elettronica certificata per consegnare false comunicazioni di addebito da parte dell’Inps alle aziende con lo scopo di far scaricare un malware nei sistemi aziendali. Non è la prima volta che la pec viene utilizzata per veicolare attacchi hacker o campagne di phishing. Questa volta numerose aziende hanno segnalato all’Inps di aver ricevuto, tramite ...

Un attacco hacker può manipolare foto - video e audio su Whatsapp e Telegram : Telegram e Whatsapp sono a rischio attacco hacker su Android (Immagine: Gabriele Porro) I ricercatori di sicurezza di Symantec hanno dimostrato che crminali informatici o malintenzionati potrebbero diffondere notizie false o truffare gli utenti modificando i file multimediali ricevuti su Telegram o Whatsapp per Android. L’attacco, denominato Media File Jacking, sfrutta la possibilità che queste applicazioni hanno di accedere e riscrivere i file ...

Il Gran Prix dei droni di Torino è stato interrotto da un attacco hacker : La prima serata del Grand Prix dei droni di Torino è stata interrotta da un attacco hacker. Durante la competizione, che vede sfidarsi sette squadre internazionali, dei criminali informatici si sono frapposti nelle trasmissioni che collegano i telecomandi dei piloti agli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr). Per almeno un quarto d'ora, i partecipanti hanno avuto difficoltà a governare i quadricotteri, mentre sugli schermi dei loro radiocomandi ...