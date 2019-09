Ultraleggero si schianta nei campi | uomo muore carbonizzato | gravemente ferito il fratello

Fonte : fanpage

(Di sabato 7 settembre 2019) Un aereosi èto in un campo di mais vicino a San Michele al Tagliamento: a bordo del velivolo c'erano due fratelli. Uno dei due ha perso la vita nello schianto, rimanendodopo l'impatto. Il, che pilotava il velivolo, èma non sarebbe in pericolo di vita.

