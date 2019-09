ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi Gravissimo incidente a Verona | muore 20enne

ULTIME NOTIZIE Roma del 07-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio dalle carte dell’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello Rega stanno emergendo gli sviluppi investigativi che sembrano delineare fin nei minimi dettagli cosa avvenuto tra Tevere Prati la notte del 26 luglio scorso nel documento di oltre 200 pagine depositato dalla procura In vista dell’udienza Davanti al ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 07-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Vitale in studio sfuma il sogno di Matteo berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis il tennista Romano è stato sconfitto in tre set da Rafael Nadal col punteggio di 76 64611 adalah 3 in finale domenica Daniel McDrive Matteo ha giocato benissimo Ha detto lo spagnolo sono stato fortunato nel primo set quando altri ebrei che lui era nettamente ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 07-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis e poi Primo consiglio dei ministri dal quale sono arrivati i segnali di novità di governo impugna come discriminatoria e oltre le competenze regionali una legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti e indica Paolo Gentiloni come componente italiano della commissione europea lex premier ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Francavilla al Mare - donna muore travolta dal treno : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: Francavilla al Mare, donna muore travolta dal treno. Possibile gesto volontario, 6 settembre 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 06-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno un’ora di faccia a faccia a Bruxelles oggi per Paolo Gentiloni candidato italiano per la commissione Ue con la presidente Letta Ursula von der leyen incontro in un clima di grande amicizia è servito a diventare le decisioni della bunderland nell’attribuzione dei portafogli con ambizione italiana che resta Però quella degli affari economici Il Financial Times ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 06-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano are tra l’indice spia dell’andamento in Italia a messa. dall’istat il recente peggioramente l’elevata instabilità del quadro congiunturale riflessi sull’andamento degli indicatori anticipatori che scrive l’istituto nella nota mensile su agosto ha segnato un ampio a flessione ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 06-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica ieri il giuramento della nuova squadra di governo davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo Consiglio dei Ministri è stato nominato Paolo Gentiloni alla commissione europea il candidato italiano che andrà a ricoprire la carica di vice presidente con deleghe o ...

