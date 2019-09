UFC 242 – Ritorno col botto per Khabib Nurmagomedov! Poirier sconfitto | ‘The Eagle’ si

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019)Nurmagomedov trionfa nel main event di UFC 242: il fighter daghestano batte Dustine si conferma campione dei pesi leggeri aldalla squalifica Lo aspettavamo da tanto, esattamente da 10 mesi, quando nell’ultimo incontro disputato nella gabbia UFC aveva fatto cedere Conor McGregor, togliendo il fiato alla suo trash talking con una presa al collo. Dopo il match la rissa e la squalifica ben nota a tutti, ma adessoNurmagomedov è tornato.rientra da superstar nel main event di UFC 242 allaArena’ di Yas Island (Abu Dhabi) per la sfida al campione ad interim di categoria, Dustin. LaPresse Una sfida fra due stili di lotta differenti.è un animale, come gli orsi che affrontava da bambino. In carriera è ancora imbattuto con 27 vittorie conquistate, l’ultima, contro Conor McGregor, decisamente la più prestigiosa e roboante. Il ...

alexdandi : RT @Alfredo11999117: Niente di meglio che un sabato sera a casa.. pizza e UFC 242 #UFCDAZNItaly - FrancoGallani : RT @Alfredo11999117: Niente di meglio che un sabato sera a casa.. pizza e UFC 242 #UFCDAZNItaly - SlemkTacoy2 : RT @Alfredo11999117: Niente di meglio che un sabato sera a casa.. pizza e UFC 242 #UFCDAZNItaly -