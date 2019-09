Ue | Gentiloni | “Italia non può rimanere alla finestra | ha diritto a ruolo decisivo”

Fonte : fanpage

(Di sabato 7 settembre 2019) Il neo-commissario europeo designato dall'Italia, Paolo, parla degli obiettivi di Roma all'interno dell'esecutivo comunitario: "L'Italia non può, tanto meno essere fuori dporta. Credo che abbiamo tutto ildi svolgere ilche ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea".

matteosalvinimi : Ieri accusavano Gentiloni di alto tradimento, oggi lo scelgono come rappresentante dell’Italia nella Commissione eu… - Linkiesta : Il 26 maggio Salvini ha trionfato in Italia promettendo la rivoluzione nell'Unione europea. Ma dopo soli tre mesi i… - matteorenzi : Il fatto che l’Italia sia rappresentata in Commissione Europea non da un sovranista come sembrava fino a un mese fa… -