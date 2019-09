Tuturano | sfruttamento del lavoro e riduzione in schiavitù | arrestata una coppia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) La task force anticaporalato del Nucleo Provinciale dei carabinieri di Brindisi ha scoperto un nuovo caso didelnelle campagne situate intorno alla piccola frazione di. Per essere precisi, i militari dell'Arma hanno individuato un giovane pastore 20enne, originario del Gambia. Lo stesso era addetto a pascolare le greggi di una masseria che si trova proprio in agro di. Secondo quanto accertato dai militari, il ragazzo lavorava per circa 13-14 ore al giorno, per una paga che si aggirava intorno ad 1,5 euro per ora, in totale 650 euro mensili. Il lavoratore era sprovvisto di regolare contratto di assunzione e anche il suo permesso di soggiorno era scaduto nel maggio scorso. A questo punto i militari si sono recati presso l'azienda zootecnica in questione, e dopo un sopralluogo hanno anche scoperto che il soggetto viveva in condizioni disumane, ed era ...

