Torneo 4 Nazioni | pareggio 3-3 tra Italia e Germania

(Di sabato 7 settembre 2019) Dopo la rocambolesca sconfitta contro Israele (3-2) nel primo match del, l’concede unai padroni di casa della. L’di Zoratto parte bene e va in rete al 29’ con Zuccon ma dopo 10’ Herold segna il gol dele con questo risultato si va al riposo. Nella ripresa gli Azzurrini si riportano in vantaggio prima con Gnonto al 56’ e poi con De Nipoti al 66’, portando il risultato su un parziale di 3-1. Ma dopo l’espulsione di Mattia Zanotti, all’86’ sale in cattedra Gedikli che con un fulmineo uno-due riporta le sorti del match in parità, realizzando l’ultima rete dagli 11 metri. Lunedì a Duisburg l’affronta nell’ultimo match il Belgio che già si è aggiudicato ilavendo vinto i due precedenti match controed Israele. L'articolo3-3 tra...

