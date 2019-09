Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre | info utili sul concerto dai numeri

Thegiornalisti - CONCERTO CIRCO MASSIMO/ Scaletta e ospiti : rischio flop spettatori : THEGIORNALISTI, CONCERTO CIRCO MASSIMO: la band indie protagonista a Roma con l'ultima tappa del tour estivo, ecco Scaletta e ospiti.

Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma con Elisa e Luca Carboni - : Andrea Conti La band capitanata da Tommaso Paradiso ha invitato per il grande evento del 7 settembre nelle Capitale anche Dardust, Calcutta, Franco126, e Takagi & Ketra E’ quasi tutto pronto per il grande evento del 7 settembre "Love al Massimo” che i Thegiornalisti terranno al Circo Massimo di Roma. Ci sono ancora biglietti disponibili mentre la “Love Area”, pit posto appena sotto il palco, è già sold out da settimane. Non è ...

Thegiornalisti al Circo Massimo con tanti ospiti per tanti duetti - da Franco126 alla reunion con Elisa e Luca Carboni : La festa di fine estate dei Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre sarà piena di incursioni di amici della band: Franco126, Calcutta, Takagi & Ketra e Dardust ma anche Elisa e Luca Carboni, si alterneranno sul palco con Tommaso Paradiso e soci per duettare sulle note dei brani del gruppo. Il concerto finale del Love Tour, con cui la band romana debutta nel prestigioso scenario del Circo Massimo che negli ultimi anni ha ospitato ...

Thegiornalisti - è a rischio "flop" il concertone al Circo Massimo - : Pina Francone La band ha venduto 25mila biglietti, che non sono pochi: sono però insufficienti a riempire il Circo capitolino Il concertone dei Thegiornalisti al Circo Massimo potrebbe ridursi a concerto, se non addirittura a concertino. L'andamento delle vendite dei biglietti per l'evento al parco capitolino, appuntamento fissato al 7 settembre, non sta andando infatti a gonfie vele. Spieghiamo. Al momento, il gruppo indie ha ...