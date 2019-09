Terrorismo | le intercettazioni choc | Radicalizzare giovani musulmani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Luca Sablone Letra due indagati: "In Siria ci sono vari gruppi e non bisogna unirsi a quello sbagliato" Emergonodalla vasta operazione anti-in Abruzzo, nel teramano, che ha portato all'arresto di 8 tunisini e 2 italiani. In manette è finito anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro. Una raccomandazione netta e chiara è stata fornita da due indagati: "In Siria ci sono vari gruppi e non bisogna unirsi al gruppo sbagliato". LeNello specifico "i migliori sono Al Nusra e Fateh Al Islam, che sono appoggiati da Stati come Qatar e Arabia Saudita. Ci sono altri gruppi che non si sanno comportare; Al Nusra invece è l'esercito dell'Islam, è un'organizzazione buona". In altre conversazioni emerge poi un radicalismo religioso: "Che botta però a Parigi, eh... mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore. ...

arcoberici : RT @Il_Centro: #Abruzzo #7settembre #sabato #terrorism #AliNusra #terrorismo #Martinsicuro #Torino #Bologna #Siria #Turchia #LAquila #carab… - mediterranew : Terrorismo. In Abruzzo sgominata cellula islamica. [VIDEO] Le intercettazioni... - CouponOfferte : RT @Il_Centro: #Abruzzo #7settembre #sabato #terrorism #AliNusra #terrorismo #Martinsicuro #Torino #Bologna #Siria #Turchia #LAquila #carab… -