Terrorismo | 10 arresti in Abruzzo Fondi neri per finanziare la jihad

Terrorismo - 10 ARRESTI IN ABRUZZO/ 'Uccidono nostri figli - noi i loro" : TERRORISMO, 10 persone arrestate in ABRUZZO. Intercettazioni choc: 'Che botta però a Parigi, eh... mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore'.

Terrorismo - 10 arresti in Abruzzo : autoriciclaggio e reati tributari per finanziare un’organizzazione radicale islamica : reati tributari e di autoriciclaggio con finalità di Terrorismo. Sono i reati per cui sono indagate 10 persone – 8 di origine tunisina e 2 di origine italiana – tra le quali anche l’imam di una moschea della provincia di Teramo e una commercialista italiana. Nei loro confronti i carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico dell’Aquila hanno emesso la mattina del 7 agosto un’ordinanza di custodia cautelare. L’operazione è ...

Abruzzo - 10 arresti per Terrorismo. Coinvolti due italiani : Reati tributari con finalità di terrorismo. Sono 10 le persone arrestate con questa accusa dai carabinieri del Ros e dagli uomini del Gico della Guardia di finanza dell'Aquila nelle scorse ore. Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate a 8 cittadini tunisini e a 2 italiani. Tra i soggetti Coinvolti nell’inchiesta anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro (Teramo) e una commercialista italiana.Secondo le accuse gli ...

