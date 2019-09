Teatro : Palermo - il Biondo si sposta a Brancaccio per ricordare Padre Puglisi : Palermo , 7 set. (AdnKronos) – Il Teatro Biondo di Palermo ricorda Padre Puglisi e lo fa proprio nel quartiere ‘simbolo’ di Brancaccio dove il prete, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre del 1993, ha portato avanti il suo messaggio di legalità e lotta alla mafia. ‘Biondaccio – Il Biondo a Brancaccio ’ è il nome del progetto, realizzato in collaborazione con il Centro di accoglienza Padre Nostro e Coop ...

Lirica : Giambrone al Teatro Massimo - Consulta Palermo ‘ha vinto la cultura’ : Palermo , 17 ago. (AdnKronos) – Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo . “Siamo felici per l’esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città – afferma il presidente della Consulta Ibrahima Kobena – A vincere oggi è la cultura che, grazie a Francesco Giambrone , è sempre volata alta, creando ...

Palermo - dopo i “dubbi” il ministro Bonisoli conferma il fratello del vicesindaco come soprintendente del Teatro Massimo : Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo , Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma . Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro , il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha conferma to ancora una volta all’unanimità la scelta di Giambrone. Oggi la ratifica del ministro ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo , 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di conferma re alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota del ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo , 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di conferma re alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota ...

Arte : al Teatro Antico di Taormina in mostra “Respiro” - scultura di Giacomo Rizzo ispirata al Monte Pellegrino di Palermo : Fino alla fine di settembre, l’aula d’ingresso occidentale (versura) del Teatro Antico di Taormina , ospita un’opera dello scultore Giacomo Rizzo inclusa nella mostra diffusa “Memorie ctònie”. Si tratta della matrice in gesso di “Respiro” (2014), app Arte nente al ciclo produttivo definito dall’autore “Inner Sculpture” ( scultura interiore): sintesi materica tra la superficie di un luogo naturale – una roccia, un terreno, un albero su cui ...

Teatro : a Palermo protesta contro decreto - 'uccide le fondazioni lirico sinfoniche' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil scendono in piazza mercoledì 24 luglio, a Palermo, insieme al coro, l'orchestra e il corpo di ballo del Teatro Massimo, per manifestare il loro "dissenso" al nuovo decreto legge per le fondazioni lirico sinfoniche italiane e "per porr