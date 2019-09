Superbike | GP Portogallo 2019 | risultato superpole Jonathan Rea in pole position davanti

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Johathan Rea ha conquistato ladel GP del, decima tappa del Mondialeche si disputa a Portimao. Il britannico ha piazzato la zampata proprio nel finale con la gomma più morbida e ha stampato un rilevante 1:40.372 che gli ha permesso di imporsi nellae di conquistare la partenza al palo per la gara-1 che andrà in scena oggi pomeriggio. L’alfiere della Kawasaki, Campione del Mondo in carica e leader della classifica generale, partiràa tutti per la seconda volta consecutiva dopo la magia di Laguna Seca, si tratta della quintastagionale (la quarta nelle ultime quinte uscite).Rea è riuscito a battere il connazionale Tom Sykes per 0.111, il centauro della BMW ha avuto un bel colpo di coda e proverà a dire la sua anche in gara proprio come il tedesco Sandro Cortese (terzo a 0.303 con la Yamaha). Gli altri ...

