Sposa bambina a undici anni | il marito ne ha 22 | il video indigna il web e le nozze

Iran - Sposa bambina a 11 anni : il tribunale annulla il matrimonio dopo il video virale : Nelle immagini il suo volto è coperto, come è giusto che sia per una bambina di 11 anni. Quello che non è giusto è tutto il resto perché il video è quello di un matrimonio, in Iran, in cui la piccola è la sposa. Accanto a lei, che indossa un velo bianco, c’è il promesso sposo che ha 22 anni. Attorno ci sono i parenti che, a quanto spiegano le associazioni per i diritti civili, incitano alle ...