Spazio | il rover cinese Yutu-2 ha percorso oltre 284 metri su lato nascosto della Luna

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Ilre-2 ha284,66sulla faccia nascostaper condurre esplorazioni scientifiche su un territorio inesplorato. Secondo il Centro di Esplorazionere e per il Programma per lodell’Amministrazione Spaziale Nazionale, sia le attività del modulo di alggio che quelle delsonda Chang’e-4 sono state sospese a partire da ieri (ora di Pechino), in vistanottere. La sondaChang’e-4, lanciata l’8 dicembre 2018, ha effettuato il primo alggio morbido di sempre sulil 3 gennaio scorso, approdando nel cratere di Von Karman nel bacino di Aitken del Polo Sudre. LaSulla, il periodo diurno e quello notturno equivalgono entrambi a 14 giorni sulla Terra. La sonda Chang’e-4 passa in modalità dormiente durante la nottere a causa...

