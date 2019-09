Spagna | trovata morta la sciatrice Blanca Fernandez Ochoa | aveva ingerito dei sedativi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Il ritrovamento del cadavere di, avvenuto lo scorso 4 settembre, non ha sciolto i mille dubbi che circondano la morte della, la prima e finora unica spagnola ad aver vinto una medaglia olimpica in questa disciplina, un bronzo, ad Albertville nel 1992. L’ex atleta, 56 anni, era uscita dalla sua casa ad Aravaca, quartiere alla periferia di Madrid, per fare un’escursione il 23 agosto senza portare con sé il telefonino. Il giorno seguente era stata vista in un supermercato dopodiché era scomparsa nel nulla. Le ricercheno subito una svolta importante domenica primo settembre, quando i soccorritorino rinvenuto la sua Mercedes Classe A nera in un parcheggio utilizzato dai turisti all’interno del Parco regionale de la Cuenca Alta del Manzanares, vicino alla città di Cercedilla, nella Sierra de Madrid. L’attenzione delle forze dell’ordine si era ...

