Sky | il punto sui rinnovi del Napoli

Il 'terzo pilastro' di No Man's Sky : Beyond è un ottimo punto di inizio per i nuovi giocatori - articolo : È davvero incredibile pensare a quanto sia arrivata lontana Hello Games nel corso di poco più di una decade (anche se, geograficamente parlando, non si sono poi mossi molto). Sono passati da un angolo di Guildford all'altro, partendo da un piccolo ufficio appartenente ad EA, ora parzialmente abbandonato, in cui Sean Murray ha iniziato a lavorare al progetto noto come Skyscraper, passando per la struttura sgangherata che condividevano con ...