Silvio Berlusconi | poltronissima al Copasir | così i dem pensano di ottenere la

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

“Con Silvio Berlusconi…”. Toffanin - arriva la verità sul suo rapporto con il suocero : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono da anni una moderna favola d’amore. Lontani dal gossip, sempre insieme, mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato. In una recente intervista Pier Silvio Berlusconi ha rivelato un importante particolare sul loro amore. Stando alle sue dichiarazioni, un ruolo chiave nella loro ...

Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte : " Se ci saranno momenti di difficoltà - noi saremo disponibili" : "Presidente, noi saremo opposizione, ma è chiaro che siamo una forza responsabile: di gente come Di Maio e i 5stelle ti puoi fidare fino a un certo punto. Se ci saranno momenti di difficoltà, noi saremo comprensivi e disponibili". Più che un salvagente nei confronti di Giuseppe Conte, le parole pron

Silvio Berlusconi vince in Cassazione : Veronica Lario deve restituire 46 milioni di euro all’ex marito : La Cassazione ha deciso: per i giudici della Suprema Corte, il maxi assegno elargito da Silvio Berlusconi all’ex moglie Veronica Lario durante la causa di divorzio era troppo alto. Da qui la disposizione che obbliga la signora a restituire al leader di Forza Italia 46 milioni di euro più gli interessi, che ammonterebbero a circa 15 milioni. Per la Cassazione Berlusconi, rappresentato dagli avvocati Valeria De Vellis e Pier Filippo ...

Veronica Lario dovrà restituire 45 milioni a Silvio Berlusconi : Il Cavaliere esulta. Ha vinto Silvio Berlusconi, in Cassazione, contro Veronica Lario a proposito del maxi assegno legato al loro

Silvio Berlusconi - vittoria contro Veronica Lario : la Cassazione conferma il no all'assegno di divorzio : Ha vinto Silvio Berlusconi: la sua ex moglie Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del loro matrimonio. È la decisione definitiva della Cassazione che ha confermato la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop a

Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario : "L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio" : La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex moglie, che dovrà restituire anche l'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni

Silvio Berlusconi prende le distanze da Matteo Salvini : "Bisogna ricostruire un centrodestra democratico" : "Continuiamo a credere che solo il centrodestra vero e nuovo rappresenterebbe la vera maggioranza degli italiani, con idee, programmi e persone per condurre il Paese fuori dalla crisi". Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte, parla con i g

Silvio Berlusconi - la partita segreta. Rabbia Salvini e Meloni - il sospetto sul "doppio gioco" del Cav : Silvio Berlusconi approfitta della conclamata fine dell'alleanza M5s-Lega e del momento di difficoltà di Matteo Salvini per chiedere il rilancio della "vecchia" alleanza di centrodestra, che non deve essere, a suo avviso, a trazione sovranista. Il Paese ha bisogno del ritorno di "un centrodestra del

"Silvio - che dici?" - gaffe di Berlusconi al Quirinale : Silvio Berlusconi ha elencato le priorità da affrontare per il Paese ma è 'inciampato' sulla riforma della giustizia

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si incrociano nel cortile del Quirinale : si danno la mano poi cala il gelo : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati a sorpresa nel cortile d'onore del Quirinale durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega, come si vede nel video, è accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massim

Silvio Berlusconi : "Preoccupati da questo scenario - ho detto a Sergio Mattarella che bisogna tornare al voto" : "bisogna ridare la parola agli italiani. Noi abbiamo manifestato al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando". Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, parla davanti ai giornalisti: "Secondo noi il governo Pd-M5s è una so

Silvio Berlusconi : "Sono molto preoccupato". Cosa sa il Cavaliere : "L'ipotesi spericolata in campo" : "Sono preoccupato: come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo". Silvio Berlusconi attacca Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, de

I sondaggi in possesso di Silvio Berlusconi mostrano un calo netto di Matteo Salvini : Se saltasse l’accordo tra grillini e dem, Matteo Salvini potrebbe rientrare in gioco. Luigi Di Maio, infatti, incollato alla poltrona,