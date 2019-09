Sicilia | innovazione tecnologica | da Regione 9mln per 20 aziende

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Via libera dai finanziamenti di venti piccole, medie e grandine per sostenere l’. La, tramite l’assessorato alle Attività produttive, ha approvato la graduatoria definitiva che stanzia nove milioni di euro, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 (azione 1.1.3). Il bando prevedeva ‘l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative’.Per il presidente dellaNello Musumeci si tratta di “un importante segnale di importanza e di attenzione che il governo rivolge nei confronti delle imprese dell’Isola impegnate ad accrescere e consolidare la propria posizione sui mercati internazionali, attraverso una costante e continua”.L'articolo, daper 20...

CarmelaBChem : RT @RosarioFaraci: Si è messa in moto la macchina di Start Cup Catania. E poi a seguire Start Cup Sicilia e in ultimo la finale del Premio… - RosarioFaraci : Si è messa in moto la macchina di Start Cup Catania. E poi a seguire Start Cup Sicilia e in ultimo la finale del Pr… - Ciravolo_Fsco : #innovazione e #cambiamento #TEDxCortina #whatsnext #aldouva #foodtech #foodofthefuture @ Campobello Di Mazzara, Si… -