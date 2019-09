Sicilia | innovazione tecnologica | da Regione 9mln per 20 aziende 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) (AdnKronos) – L’obiettivo del bando era quello di finanziare progetti, realizzati in partenariato tra imprese, per il rafforzamento della loro capacità innovativa, con particolare riferimento all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e di quelli organizzativi. Particolare attenzione è stata posta al tema della promozione e del consolidamento delle reti d’impresa, nonché all’inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito dei progetti presentati.Lefinanziate sono: Green Planet di Palermo; Edalab di Enna; Hts Enologia di Marsala; Info Solution di Palermo; Etna Hitech di Catania; Elidi Pozzallo; Gesin di Floridia; Innogea di Palermo; Winch Energy Italia di Palermo; Arancia Ict di Palermo; Techlab Works di Catania; C.S. di Catania; Signo Motus di Messina; La Sia di Catania; ...

CarmelaBChem : RT @RosarioFaraci: Si è messa in moto la macchina di Start Cup Catania. E poi a seguire Start Cup Sicilia e in ultimo la finale del Premio… - RosarioFaraci : Si è messa in moto la macchina di Start Cup Catania. E poi a seguire Start Cup Sicilia e in ultimo la finale del Pr… - Ciravolo_Fsco : #innovazione e #cambiamento #TEDxCortina #whatsnext #aldouva #foodtech #foodofthefuture @ Campobello Di Mazzara, Si… -