Sebastian Vettel F1 | GP Italia 2019 | “Buon risultato per il team | vedremo cosa fare

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Le qualifiche del GP d’di F1 hanno visto un ultimo giro pazzesco, in cui tutti i piloti, tranne Leclerc e Sainz, hanno preso la bandiera a scacchi prima di iniziare l’ultimo tentativo. Il primo dei beffati è stato il ferrarista, che così si è dovuto accontentare della quarta piazzola domani al via. Queste le dichiarazioni del tedesco a Sky Sport. Sull’ultimo giro ed i sorpassi con Leclerc: “Lui doveva essere davanti fin dall’inizio, la differenza tra pole e non pole è la scia, io ho fatto il mio giro senza la scia. Per ilè un buondomani. Per la gara sarebbe stato meglio partire davanti, ma questo è il“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

SkySportF1 : ?? Ruota a ruota con Sebastian #Vettel ?? Che sente la pressione: 'Smetti di parlare' ?? Vanzini ?? Vettel alla festa F… - SkySportF1 : ???? #ItalianGP 2008 ?? Il capolavoro di Sebastian #Vettel sul bagnato ?? Pole position e prima vittoria in carriera… - RaiSport : ?? Charles #Leclerc in pole e poi Sebastian #Vettel. Prima fila #Ferrari domani al via del gran premio del #Belgio!… -