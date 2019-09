Scuola | a Torino la rivolta in difesa del ‘panino da casa’ Mai più toner e carta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) E’fiscale aper i genitori del comitato “Caromensa” difensori della battaglia per il “panino da casa”. Di fronte all’indecisione di molti dirigenti scolastici che dopo la sentenza della Cassazione di quest’estate non hanno ancora deciso se dare o meno il via libera al pasto da casa anche per il prossimo anno, le famiglie alzano la testa e hanno deciso di scioperare contro gli istituti scolastici. Addio al contributo volontario; basta pagare di tasca propria l’assicurazione dei bambini; mai piùigienica, risme diportati da casa. E basta anche a quella consueta collaborazione che vede spesso mamme e papà con il pennello in mano a dipingere le aule. “Nel momento in cui lanon collabora più con la famiglia, allora la famiglia non collabora più con la”, la riassume così Elena Mosso, storica componente del comitato, la nuova ...

