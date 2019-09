Scambio prigionieri Russia-Ucraina | Kiev conferma la partenza dell' aereo da Mosca

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Uncon a bordo iucraini, parteconcordato con la, è decollato da. Lo hato la presidenza, ufficializzando così loditra i due Paesi, che si attendeva da giorni. A bordoci sarebbe anche il responsabile di Ria Novosti in in, Kirill Vyshinskiy, accusato di alto tradimento dalle autorità ucraineNelle scorse ore i media russi riportavano che secondo l’avvocato Serghiei Badamshin, citato dall’agenzia Tass, “tre pullman con a bordo i marinai” ucraini catturati l’anno scorso dai russi al largoa Crimea hanno lasciato il carcere di Lefortovo e “sono probabilmente sulla strada verso l’aeroporto moscovita di Vnukovo dal quale partiranno poi per l’”. Altre testate parlano di due bus scortati ...

