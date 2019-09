Sardegna | parla la giovane che accusa Ciro Grillo | ‘Prima la discoteca | poi gli abusi’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Un lungo racconto davanti al personale specializzato in casi di violenza, avvenuto lo scorso 26 luglio presso la stazione dei carabinieri di Porta Garibaldi a Milano. È da questa testimonianza di una ragazza di 19 anni – con madre italiana e padre del Nord Europa – che è partita l’inchiesta sui presunti abusi che avrebbero compiuto inquattro giovani della “Genova bene”, tra cui, il figlio di Beppe. Il Corriere della Sera ha ricostruito i contenuti della lunga deposizione in cui la vittima ha raccontato la propria versione dei fatti, fermamente contestata dagliti. Tutto è cominciato la sera del 16 luglio, quando la protagonista si è recata in taxi insieme ad un’amica al Billionaire, la celebredi Flavio Briatore. A quanto pare la sua accompagnatrice conosceva uno dei quattro, che le avrebbe invitate a sedersi con loro al tavolo. Quindi il gruppo ...

