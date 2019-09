Roma by Night Run | tragedia nella mezza maratona della Capitale | podista muore dopo un

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Gli organizzatoridisputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota LabyRun si è conclusa in, uninfatti è morto durante lasvoltasi ieriper un malore accusato nel corso dell'evento. Inutile l'intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno pensato gli organizzatori con un post sui social: "LabyRun, il Forhans Team e tutto il mondo del running è vicina alla famiglia di Erminio. Siamo addolorati e tristi per la perdita di un amico del nostro staff, sempre pronto ad aiutare tutti gli organizzatori in veste di volontario e grande appassionatocorsa. Un forte abbraccio ai famigliari e agli amiciPodistica Ostia".

