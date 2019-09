Ritrovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli

Piacenza - caso Pomarelli : Ritrovato poco fa in un bosco il corpo della donna : C'è purtroppo un triste epilogo nel giallo di Piacenza legato a Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli. Lui ha 45 anni, mentre la donna ne aveva 28. E' di poco fa la notizia che i carabinieri hanno trovato il corpo esanime della donna. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali sarebbe stato lo stesso Sebastiani a indicare agli inquirenti il posto dove aveva nascosto la donna deceduta. L'uomo ha riferito agli stessi che Elisa si ...

Il corpo di una donna carbonizzata Ritrovato in un casale nel Bolognese : Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questo pomeriggio in un casale abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese. Sono in corso le operazioni dei Carabinieri per identificare la donna. Nel luogo del ritrovamento, ieri, era divampato un incendio poi spento. Il corpo senza vita, con ogni probabilità, non era stato notato poiché rimasto sepolto dalle macerie. Dall'ispezione esterna del cadavere, tuttavia, non si ...

Lecco - giallo tra i boschi : Ritrovato il corpo di un uomo - forse è lo skyrunner Mainetti : È giallo in Valsassina. Nei boschi di Parlasco, piccolo centro montano in provincia di Lecco, è stato rinvenuto i resti - in avanzato stato di decomposizione - di un corpo umano. Ancora non si è provveduto ad identificare il cadavere (quasi certamente appartenente ad una persona di sesso maschile) e, nonostante al momento, non vi siano riscontri, gli inquirenti hanno azzardato che si possa trattare di Pio Mainetti, skyrunner 63enne scomparso da ...

Usa - Ritrovato morto lo chef Andrea Zamperoni : il corpo era in un ostello : Lo ha riconosciuto il gemello, Stefano, appositamente giunto a New York dall’Italia per seguire da vicino le ricerche del fratello scomparso. Infatti il corpo ormai privo di vita di Andrea Zamperoni è stato ritrovato giovedì, ravvolto in una coperta, in una camera al primo piano del Kamway Lodge, un ostello del Queens, lo stesso quartiere della Grande Mela in cui lo chef di 33 anni abitava. La vittima era alla guida di Cipriani Dolci, ristorante ...

Andrea Zamperoni morto - “il corpo Ritrovato in un ostello a New York”. Lo chef italiano del ristorante Cipriani era scomparso da sabato : Lo chef italiano di Cipriani Dolci, Andrea Zamperoni, è stato trovato morto. Lo ha reso noto lo stesso ristorante di New York per il quale il 33enne lavorava: “Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto”, si legge in una dichiarazione alla Nbc. Il suo corpo, scrivono i media americani, è stato ritrovato al ...

Simon Gautier è morto : Ritrovato il corpo in un burrone - “ritardi nei soccorsi” : Simon Gautier è morto: ritrovato il corpo in un burrone, “ritardi nei soccorsi” ritrovato il corpo esanime del giovane escursionista francese Simon Gautier: era scomparso il 9 agosto mentre si trovava in Cilento. Non si esclude che si siano verificati di errori che hanno ritardato le ricerche. Simon Gautier: la telefonata dopo un incidente Simone Gautier era arrivato giovedì 8 agosto a Scario, la frazione più grande di San ...

Simon Gautier morto - il suo corpo Ritrovato in fondo a un burrone. L’amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I soccorritori si sono calati in basso dopo aver ...

Morto lo studente francese disperso in Cilento : corpo Ritrovato grazie a un drone : Il giovane turista francese, Simon Gautier è Morto. Il suo corpo è stato ritrovato in fondo ad un burrone 9 giorni dopo la sua richiesta d'aiuto. Lo studente aveva effettuato la sua telefonata disperata al 118 il 9 agosto, dicendo di avere due gambe rotte in seguito ad una caduta. L'incidente risale a 9 giorni fa Le ricerche del turista sono partite immediatamente, nelle zone collinari di Policastro, in Cilento, il luogo in cui il giovane era ...

Simon Gautier morto - il suo corpo Ritrovato in fondo a un burrone. L'amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica...

È morto l’escursionista francese disperso nel Cilento : Ritrovato il corpo : Lo studente francese di 27 anni che era disperso da nove giorni in Cilento, lungo la costa di Scario, nel Comune di San Giovanni a Piro in Cilento.

Burundi : Ritrovato corpo mutilato di 15enne albino : ritrovato mutilato il corpo di un 15enne albino, scomparso da una settimana in Burundi: lo ha reso noto Kassim Kazungu, presidente dell’associazione locale albinos Without Borders, il quale ha precisato che “il giovane ragazzo albino è stato ammazzato atrocemente, gli assassini gli hanno tagliato la gamba destra al ginocchio, il braccio destro e lingua“. Il cadavere è stato trovato nella zona nordoccidentale del Paese, lungo il ...

Jesolo - Ritrovato il corpo del 23enne disperso in mare : Jesolo, ritrovato il corpo del 23enne disperso in mare Il giovane si era tuffato ieri da un pedalò e non era più riemerso. Immediate le ricerche che stamane, purtroppo, hanno permesso di recuperare il corpo senza vita del giovane Parole chiave: ...

Scomparso dopo tuffo - Ritrovato il corpo : 10.08 E' stato ritrovato il corpo del 23enne sparito ieri dopo un tuffo dal pedalò a Jesolo (Venezia). La vittima è un ragazzo straniero che era al largo con il pedalò con alcuni amici. Sono stati proprio questi ultimi a far scattare l'allarme e le ricerche quando il giovane dopo il tuffo non è più riemerso dall'acqua.

Si tuffa da pedalò e scompare - Ritrovato il corpo del 23enne : ritrovato il corpo del giovane che ieri si è tuffato in mare da un pedalò a Jesolo (Venezia) e non è più riemerso: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco questa mattina dopo lunghe ricerche. La vittima è un 23enne straniero che con alcuni amici si era portato al largo. Sul posto Vigili del fuoco, Guardia costiera e il personale della spiaggia. L'articolo Si tuffa da pedalò e scompare, ritrovato il corpo del 23enne sembra essere il ...