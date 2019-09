RISULTATI MONDIALI BASKET 2019 Diretta live score | si scende in campo | 7 settembre

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : RISULTATI 7 settembre. Show Grecia-Usa e Francia-Lituania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata – I gruppi della seconda fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di Basket 2019. Ieri si è aperta la seconda fase della competizione iridata ed anche oggi ci saranno quattro partite una più importante dell’altra. Probabilmente solo la partita delle 10.00 sembra avere un esito scontato, visto che ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : RISULTATI 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L'Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l'Italia cede nel finale alla Spagna : Si chiude qui con un po' di amarezza la nostra DIRETTA odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! Spagna-ITALIA 67-60: purtroppo gli azzurri hanno subito un parziale di 10-0 da quel 56-52 a suo favore e vengono eliminati. Spagna ai quarti.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019/ Diretta live score : cominciano i primi match! : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019: Diretta live score delle partite in programma oggi venerdi 6 settembre. cominciano i primi match del 2round.

Basket - Mondiali 2019 : RISULTATI e classifiche di oggi (5 settembre). L'Australia batte la Lituania - Grecia a fatica - Usa e Francia alla grande : Nella sesta giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate le ultime partite della prima fase a gironi valide per il gruppo E, F, G e H. Si comincia con la sfida del gruppo H di Dongguan tra due squadre già eliminate, il Canada e il Senegal. Hanno vinto i nordamericani che, dopo aver chiuso sotto il primo quarto per 22-11, hanno rimontato e non hanno avuto più problemi imponendosi per 82-60 con 24 punti di Cory Joseph, per gli africani 14

