Riccardo Marcuzzo torna su Instagram | ma non è lui Foto | Riki e il giallo sul sosia

Riccardo Marcuzzo annuncia il suo ritorno su IG - fan spiazzati : 'Nelle foto non sei tu' : I fan di Riki stanno vivendo ore di grande confusione: dopo aver atteso per mesi il ritorno sulle scene del loro beniamino, i sostenitori dell'ex allievo di Amici si sono trovati di fronte ad un vero e proprio "enigma". La foto con la quale il cantante ha annunciato il suo ritorno sui social network mostra un ragazzo la cui identità è ancora sconosciuta. Da quando Riccardo Marcuzzo ha usato l'immagine di un'altra persona spacciandola per sua, in ...