Riccardo Marcuzzo annuncia il suo ritorno su IG | fan spiazzati | ' Nelle foto non sei tu'

(Di sabato 7 settembre 2019) I fan di Riki stanno vivendo ore di grande confusione: dopo aver atteso per mesi ilsulle scene del loro beniamino, i sostenitori dell'ex allievo di Amici si sono trovati di fronte ad un vero e proprio "enigma". Lacon la quale il cantante hato il suosui social network mostra un ragazzo la cui identità è ancora sconosciuta. Da quandoha usato l'immagine di un'altra persona spacciandola per sua, in rete non si parla d'altro: in tantissimi pensano che dietro a questa "presa in giro", ci sia il manager Francesco Facchinetti. Riki riappare sui social con la faccia di un altro Cosa sta succedendo a? L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è fatto vivo sui social network in un modo piuttosto strano. Se la scorsa settimana il ragazzo aveva catturato l'attenzione dei fan cancellando tutte ledal suo profilo Instagram, ...

rikiixdrug : RT @mmilshups: Raga ok non è Riccardo Marcuzzo però mi sembra doveroso dire:: AMMMAZZA - callmebymynaame : RT @fioridigirasole: Ragazzi ma fatecela. Si vede benissimo che non é Riccardo Marcuzzo in foto. Mezzo mondo che pensa si sia rifatto. Cert… - Caustica_mente : RT @Federicag2000: ABBIAMO SGAMATO CHI È IL SOSIA DI “ Riki Marcuzzo “ Lui è Samuel Garofalo, un giovane attore che ha disattivato il prof… -