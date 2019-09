Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Matteo, attraverso il suo profilo Twitter, interviene sulla vicenda che vede ildi, Ciro di 19 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo su una ragazza scandinava: “Se ildio no lo, non i social”. “Saremo un Paese civile quando nessuno userà le famiglie per aggredire gli avversari politici. In attesa che imparino a farlo gli altri - conclude l’ex premier -, diamo noi una dimostrazione di civiltà: garantisti sempre”.Se ildio no lo, non i social. Saremo un Paese civile quando nessuno userà le famiglie per aggredire gli avversari politici. In attesa che imparino a farlo gli altri, diamo noi una dimostrazione di civiltà: garantisti sempre— Matteo(@matteo) September 7, 2019Leggi ...

AS3691 : RT @HuffPostItalia: Renzi: 'I giudici decideranno se il figlio di Beppe Grillo è colpevole. Noi siamo garantisti' - HuffPostItalia : Renzi: 'I giudici decideranno se il figlio di Beppe Grillo è colpevole. Noi siamo garantisti' - tagliacerri : RT @SforzaFogliani: Ecco l’eredità del #Pd: un miliardo di debiti per accogliere i minori. Faro dei giudici contabili: non coperti dai gove… -