Razzismo | tanti episodi nelle ultime settimane | il duro commento di Rashford

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) “Mi sembra che anziche’ andare avanti, si stiano facendo passi indietro”. E’ ildi Marcus, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese dopo gli ultimidi. Sono stati vittima Lukaku, lo stesso, Abraham e Pogba. “E’ dura ma come state vedendo in giro per il mondo, le persone stanno prendendo posizione e penso che in questo momento sia tutto quello che possiamo fare. Dobbiamo fare affidamento sulle campagne e roba del genere per affrontare il problema ma come ho sempre detto, piu’ ne parliamo, minore e’ l’impatto. Dovunque ci sono stati esempi di persone che hanno parlato del problema ma, non dico che siano state ignorate, niente e’ davvero cambiato. E’ incredibile l’impennata che c’e’ stata negli ultimi due mesi”. Twitter si e’ ...

