Ragazzo 17enne mangia solo patatine fritte e cibo spazzatura | cosa gli accade è terribile

Fonte : baritalianews

(Di sabato 7 settembre 2019) Undi 17 anni era solito cibarsi, fin dalla tenera età,di, pane e qualche volta del prosciutto. A 17 anni ha iniziato a non stare bene ed è andato in ospedale dove, la dottoressa Denize Atan, l’ha curato. La donna, curandolo presso l’Ospedale oculistico di Bristol, ha raccontato alla BBCè accaduto al: «La sua dieta era costituita essenzialmente da una porzione dial giorno dal negozio di fish and chips vicino a casa. Faceva altresì degli spuntini con delle chips (Pringles), talvolta delle fette di pane bianco e occasionalmente delle fette di prosciutto». A seguito di questa anomale alimentazione ha avuto una neuropatia ottica nutrizionale dopo che per molto tempo non ha assunto vitamina B12. Dalle analisi a cui si è sottoposto è risultato anche un basso livello di rame, selenio e vitamina D. Tutto questo ha ...

