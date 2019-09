Posti vuoti nelle scuole siciliane | non si trovano insegnanti da assumere

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 7 settembre 2019) In Sicilia, regione con il tasso più alto di disoccupati, non si. Un paradosso se si pensa che tantissimi prof sono costretti a emigrare. Così in Sicilia si cercanodae non è detto possano essere trovati in tempo per l’inizio delle lezioni. In una terra dove i navigator fanno fatica a trovare lavori da proporre a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, nella scuola, per alcune materie, mancano i candidati da immettere in ruolo. Lo riporta La Repubblica. L’Ufficio scolastico territoriale di Palermo ha provato adsuimessi a disposizione dal ministero per l’anno scolastico che sta per iniziare. È stato appurato che non ci sono insegnati a disposizione per alcune materie e non è stato posso completare le assunzioni. I paradossi della Sicilia che stenta a trovare un lavoro sopratutto ai giovani. Si dovranno trovare ...

