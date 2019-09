Podista morto alla maratona notturna di Roma | malore al quarto chilometro

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019)durante la mezzaper le strade di. Undi 54 anni èieri sera alle 22 in via dei Fori Imperiali, nel centro di, durante laby night run-half maraton’. Era aldella stracittadina.Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe, dopo essere arrivato all’ospedale “Santo Spirito” per via di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando Piazza Venezia.

