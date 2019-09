Piacenza | trovato Massimo Sebastiani | era scomparso con Elisa Pomarelli il 25 agosto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) I carabinieri del comando provinciale dihanno, l'operaio di 45 anniil 25scorso insieme alla sua amica, di 28 anni. L'uomo era ricercato in quanto sarebbe accusato di aver ucciso la donna e di aver nascosto il suo corpo. Al momento della donna però non si hanno tracce. Dopo ben 13 giorni la fuga dell'uomo è finita. Gli inquirenti per ora non hanno diffuso troppe notizie sull'operazione conclusa in queste ore, ma gli stessi riferiscono che attualmente l'uomo si trova in caserma per essere sottoposto all'interrogatorio di rito. Le indagini hanno portato dritto all'uomo in quanto nella sua auto, trovata parcheggiata nel cortile di casa, sono state trovare tracce della giovane. L'ultimo pranzo in trattoria, poi il nulla La domenica del 25la coppia è stata vista per l'ultima volta a pranzo insieme in una trattoria ...

SaCe86 : Giallo di Piacenza: rintracciato Massimo Sebastiani - SecolodItalia1 : Svolta nel caso della coppia scomparsa a Piacenza: trovato Sebastiani, ma Elisa non si trova - infoitinterno : Scomparsi a Piacenza, la svolta: trovato Massimo Sebastiani -