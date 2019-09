Piacenza | caso Pomarelli | ritrovato poco fa in un bosco il corpo della donna

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) C'è purtroppo un triste epilogo nel giallo dilegato a Massimo Sebastiani ed Elisa. Lui ha 45 anni, mentre lane aveva 28. E' difa la notizia che i carabinieri hanno trovato ilesanime. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali sarebbe stato lo stesso Sebastiani a indicare agli inquirenti il posto dove aveva nascosto ladeceduta. L'uomo ha riferito agli stessi che Elisa si trovava in una casa isolata di Costa di Sariano, una frazione del comune di Gropparello, nel piacentino. L'uomo fermato mentre si nascondeva nel solaio di una abitazione A seguito del fermo dell'uomo, i militari non hanno fornito tantissime dichiarazioni, questo proprio perché si era vicini alla soluzione del. Già nella giornata di ieri, come riportava anche questa testata in alcuni precedenti articoli, nella zona sono arrivati i carabinieri del ...

