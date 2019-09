Pesaro | agente pestato dal nigeriano | L' ho perdonato a metà

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Federico Garau Parla l'Giuseppe Sepede, aggredito da un richiedente asilodurante un'operazione di controllo del territorio: "Amiamo il nostro lavoro e portiamo volentieri a casa anche le cicatrici perché sappiamo che fanno parte del gioco" È provato Giuseppe Sepede, il poliziotto che mercoledì mattina è stato aggredito ada un cittadino straniero durante un'operazione di controllo del territorio. Raggiunto telefonicamente da "Il Resto del Carlino", l'di 42 anni rivive quei momenti di terribile violenza. "Stavamo dietro a degli spacciatori, vediamo arrivare questo ragazzo in bicicletta. Gli dico di fermarsi per un controllo. Non si ferma, anzi fugge", esordisce Sepede. "Gli andiamo dietro e lo blocchiamo. Parla in inglese, gli rispondo in inglese dicendogli di stare calmo, che non succede niente. Si agita, sbuffa, scende dalla bici e mi sferra ...

